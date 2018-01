Presidenza FIGC, undici club puntano su Lotito

FIGC LOTITO TAVECCHIO GRAVINA – La Lega di Serie A non ha ancora proposto il proprio candidato ufficiale per la presidenza della FIGC, ma avanza inesorabile la figura di Claudio Lotito. Come dichiarato dallo stesso patron della Lazio nel corso dell’assemblea odierna, l’appoggio nei suoi confronti arriverebbe da addirittura undici club della massima divisione italiana. L”Ansa’, tuttavia, sottolinea il fatto che non è stato mostrato alcun documento firmato.

LE PAROLE DI TAVECCHIO – “E’ stata una giornata molto lunga. Per la prima volta dopo un po’ di tempo, la Lega ha proposto incontri con altre componenti. Tutti hanno hanno aderito all’invito e portato la propria opinione, non sono però state pronunciate candidature o candidature d’appoggio. Il discorso ora è legato alla scadenza del 14, dopo si vedrà”.

LE PAROLE DI GRAVINA – “Il consenso all’unanimità dei presidenti di Lega Pro al mio programma e alla mia candidatura è un motivo d’orgoglio per la nostra Lega”.