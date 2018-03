Primavera. Bonacina pronto all’esordio: per evitare la retrocessione di affida a Pedro Neto

LAZIO PRIMAVERA BONACINA PEDRO NETO – Bonacina è pronto a fare il suo esordio sulla panchina della Lazio Primavera. L’erede dell’esonerato Bonatti quest’oggi sera vedrà contro la Fiorentina che farà visita al ‘Fersini’. Un match delicatissimo per le ‘Baby Aquile’ che versano in una posizione di classifica tutt’altro che rassicurante: sono appena 14 i punti collezionati fin qui ed i Bologna terzultimo dista 2 punti. Urge una repentina svolta, quella che hanno chiesto in settimana il ds Tare ed il club manager Peruzzi ai giovani biancocelesti. E per rialzarsi è arrivato un rinforzo in più: quel Pedro Neto acquistato in estate e che finora è sempre stato agli ordini di Inzaghi. Il talentino portoghese – spiega il Corriere dello Sport – oggi pomeriggio farà coppia col fuoriquota Rozzi in attacco per cercare di scardinare la difesa viola.