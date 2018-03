PRIMAVERA. Lazio-Juventus 1-1. A Fernandes risponde Di Gennaro

LAZIO JUVENTUS PRIMAVERA – A distanza di quattro ore dal match fra i grandi, in un sabato all’insegna di Lazio-Juventus, al Fersini di Formello viene servito l’antipasto con le formazioni Primavera. I biancocelesti di Bonacina, che schierano oggi Di Gennaro (maglia numero 10), sono ultimi in classifica, i bianconeri di Dal Canto a -9 dalla vetta e vengono da una sconfitta interna con il Napoli. La partita è dai due volti e le squadre si spartiscono i tempi di gioco: primi 45 minuti di matrice juventina, che trovano il vantaggio con Fernandes, ed una Lazio povera di gioco e di idee, e ripresa in cui i biancocelesti si trasformano, si divorano due occasioni clamorose con Marchesi e pareggiano con un Di Gennaro fino a quel momento apparso fuori condizione. Buon punto per Bonacina, in una giornata in cui il Bologna pareggia a Napoli 2-2 e la Samp batte il Milan, risultati poco confortanti in ottica salvezza.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Alia; Kalaj, Soares Silva, Baxevanos; Spizzichino, Miceli, Di Gennaro, Bari, Petro; Marchesi (74′ Abukar), Al-Hassan (63′ Del Signore).

A disposizione: Furnaletto, Boateng, Battistoni, Javorcic, Aliaj, Fidanza, Peguiron, Sarac, Spurio.

Allenatore: Valter Bonacina.

JUVENTUS (3-4-3): Loria; Capellini, Zanandrea, Delli Carri; Vogliacco, Di Pardo (81′ Morachioli), Fernandes, Tripaldelli; Del Sole (92′ Anzolin), Jakupovic, Portanova (71′ Nicolussi Caviglia).

A disposizione: Busti, Kameraj, Morrone, Meneghini, Serrao, Merio, Kulenovic, Montaperto.

Allenatore: Alessandro Dal Canto.

Arbitro: Cascone (sez. Nocera Inferiore)

Assistenti: D’Apice e Somma

Marcatori: 13′ Fernandes (J), 79′ Di Gennaro (L)

Ammoniti: Baxevanos, Di Gennaro, Petro (L), Delli Carri (J)

Espulsi: 92′ Tripaldelli (J)

PRIMAVERA 1 TIM, 22a GIORNATA

3 marzo 2018, h. 14:00

Campo Mirko Fersini di Formello

LAZIO-JUVENTUS

SECONDO TEMPO:

93′ – Nessun minuto aggiuntivo e triplice fischio finale dell’arbitro. Al Fersini, Lazio-Juventus finisce 1-1. A Fernandes, risponde Di Gennaro, fin lì apparso ancora in ritardo di condizione.

92′ – Tripaldelli dice qualcosa a distanza all’arbitro. Il Signor Cascone da Nocera Inferiore gli sventola il rosso diretto. Juve in dieci uomini, con Dal Canto che toglie Del Sole e mette Anzolin. Il recupero potrebbe essere incrementato di un minuto.

90′ – Saranno tre i minuti di recupero.

89′ – Ci prova Tripaldelli di sinistro, respinge Alia. Due uomini a terra in casa Lazio per crampi: si tratta di Bari e Miceli.

86′ – Arriva il momento di Sarac. Esce tra gli applausi del Fersini l’autore del pareggio biancoceleste, Di Gennaro.

85′ – Brutto fallo di Petro su Nicolussi Caviglia: inevitabile terza ammonizione per la Lazio.

83′ – Occasionissima Juve con Nicolussi Caviglia che si lancia a rete, favorito da un buco di Silva: salva tutto Alia in uscita.

81′ – La Lazio ora ci crede. Kalaj arriva sul pallone calciato da Miceli, ma non trova la porta. Nella Juve, fuori Di Pardo, dentro Morachioli.

79′ – Pareggia Di Gennaro!!! L’uomo più atteso si fa trovare pronto, con un grande stacco ed un perfetto colpo di testa che non lascia scampo a Loria. Bellissimo il cross di Petro. 1-1 tra Lazio e Juventus.

75′ – Ci prova anche Spizzichino: tanta potenza, poca precisione.

74′ – Fuori un esausto Marchesi, il migliore dei suoi nonostante le due occasioni divorate, dentro Mohamed Abukar.

71′ – Prima sostituzione in casa Juventus: fuori l’ex Portanova, 26 presenze con la Primavera biancoceleste, dentro il classe 2000 Hans Nicolussi Caviglia.

70′ – Tentativo di Del Signore da posizione defilata, palla fuori.

67′ – Lazio che alza il ritmo e tenta il forcing. Petro ci prova sul cross di Bari: soltanto angolo.

63′ – Bonacina richiama in panchina uno spento Al-Hassan. In campo, però, non Sarac, ma Del Signore.

61′ – Contropiede Juve, Alia respinge di pugno il tiro di Jakupovic.

60′ – Di Gennaro trattiene Fernandes, ammonizione inevitabile.

58′ – Clamorosa occasione per la Lazio, ancora con Marchesi. Loria è miracoloso, ma il giovane biancoceleste poteva fare di più.

56′ – Petro scodella per Marchesi, solo a centro area, che tenta il tiro al volo: bel gesto tecnico, ma l’ex Milan non inquadra la porta. Occasione ghiottissima che sfuma.

51′ – Squillo della Lazio: Miceli serve Di Gennaro in area, la girata del centrocampista prestato da Inzaghi è bloccata a terra da Loria.

49′ – Intensifica il riscaldamento Sarac.

46′ – Nessun cambio per Bonacina e Dal Canto, si riparte dall’1-0 in favore della Juve maturato nel primo tempo.

PRIMO TEMPO:

45′ – Finisce il primo tempo al Mirko Fersini di Formello: Lazio povera di gioco e di idee, Di Gennaro non è ancora in condizione. Decide per ora il gol di Fernandes, talento olandese della scuderia Raiola che la Juve ha strappato al PSV lo scorso gennaio.

39′ – Giro palla autolesionista della Lazio, Di Pardo s’invola, è decisivo Baxevanos con una doppia chiusura.

37′ – Punizione da posizione interessante: calcia Miceli, ma Loria blocca a terra.

36′ – Marchesi si auto-lancio in campo aperto, Delli Carri spende il fallo: pareggiato il conto degli ammoniti.

32′ – Loria non esce sull’angolo di Miceli, Bari non arriva sul pallone per questione di centimetri.

23′ – Petro vince il duello di forza con Vogliacco, ma il suo cross non trova un compagno pronto.

22′ – Ci prova Jakupovic su calcio di punizione dalla lunga distanza, il tiro termina alto.

21′ – Intervento in ritardo di Baxevanos su Di Pardo: giallo per il biancoceleste.

17′ – Grande apertura di Fernandes per Tripaldelli, palla dentro da Di Pardo a Portanova, si salva la Lazio.

15′ – Miceli tenta una girata al volo difficilissima: palla molto alta.

13′ – Grandissima giocata di Fernandes, ben servito da Jakupovic, che incrocia perfettamente: Juventus in vantaggio.

10′ – Ci prova Kalaj di testa, ma non inquadra la porta.

7′ – Scontro tra Miceli e l’arbitro, nasce un’occasione potenziale per la Juve. Jakupovic tenta due volte, solo angolo per i bianconeri.

1′ – Partiti! Inizia Lazio-Juventus.

Giordano Grassi