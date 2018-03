PRIMAVERA. Lazio-Juventus, la designazione arbitrale

PRIMAVERA LAZIO JUVE – Dalla Primavera alla Prima Squadra, i prossimi impegni della Lazio passano per la Juventus. Sia la truppa di Inzaghi che quella di Bonacina infatti saranno impegnate domani contro i bianconeri nei rispettivi campionati. Le giovani aquile sono attese alle 14:00 allo Stadio Mirko Fersini di Formello: la gara sarà diretta dal signor Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti Francesco D’apice e Michele Somma. Partita delicatissima per Miceli e compagni, fermi all’ultimo posto in classifica a quota 14 punti, 18 in meno rispetto ai torinesi.

A.M.