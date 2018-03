PRIMAVERA. Milan in finale di Coppa Italia contro il Torino

COPPA ITALIA PRIMAVERA – Il Milan Primavera ha vinto 3-2 contro l’Atalanta Primavera in semifinale di ritorno di Coppa Italia. In gol sono andati Murati, Sinani e Tsadjout per i rossoneri e Barrow e Melegoni per la Dea. All’andata la squadra di Lupi aveva vinto 2-0. Il doppio successo ha permesso ai giovani rossoneri di volare in finale, dove affronteranno il Torino Primavera.

J.C.