PRIMAVERA. Milan-Lazio 2-1: non basta Miceli, i biancocelesti perdono ancora

PRIMAVERA – Ora si fa veramente dura per la Lazio. Contro il Milan arriva la settima sconfitta nelle ultime otto partite. Ora i biancocelesti potranno pensare al da farsi durante la sosta per il Torneo di Viareggio. Il primo tempo viene dominato dai rossoneri che prendono due pali e vanno in vantaggio con Forte. Poi la squadra di Bonacina cerca di reagire ma prende il 2-0, con il tecnico della Lazio che viene espulso per protesta. Neto si conquista un rigore che viene trasformato da Miceli, ma la squadra non riesce a pareggiare.

Sabato 10 marzo, h. 13:00

Stadio F. Chinetti di Solbiate Arno

MILAN (4-3-3): Guarnone; Bellanova, Gabbia, Merletti, Llamas; Pobega, Brescianini, El Hilali; Tiago Dias, Tsadjout, Forte. A disp. Cavaliere, Campeol, Negri, Sportelli, Sanchez, Larsen, Bargiel, Bianchi, Torrasi, Capanni, Sinani, Vigolo. All. Alessandro Lupi.

LAZIO (3-5-2): Alia; Kalaj, Silva, Petro; Spizzichino, Bari, Miceli, Marchesi, Falbo; Neto, Del Signore. A disp. Rus, Darini, Battistoni, Aliaj, Lukaj, Al-Hassan, Mohamed, Maloku, Fidanza, Javorcic. All. Valter Bonacina.

Arbitro: Andrea Capone (sez. Palermo) Ass: Biava-Cucumo.