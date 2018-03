PRIMAVERA. Milan-Lazio, la designazione arbitrale

MILAN LAZIO PRIMAVERA – La Lazio Primavera stenta a decollare in questo primo storico campionato di categoria che contempla le retrocessioni. I baby aquilotti di Bonacina sono attualmente ultimi in classifica, ma arrivano da un importante pareggio con la Juventus. Il prossimo avversario, domani pomeriggio, sarà il Milan, attualmente settimo in classifica a -9 (e con una partita in più), rispetto alle squadre di testa, Atalanta, Inter e Roma. Ecco il comunicato del club biancoceleste riguardante la designazione arbitrale: “Milan-Lazio, 23ª giornata del Campionato Primavera 1 TIM, in programma sabato 10 marzo alle 13:00 allo Stadio F. Chinetti di Solbiate Arno sarà diretta dal signor Andrea Capone della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Francesco Biava e Dario Cucumo“.

Giordano Grassi