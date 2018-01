Primavera. Torino-Lazio: Lukaj non basta, i granata vincono 3-1

PRIMAVERA TORINO LAZIO FORMAZIONI – Il Toro vince 3-1 contro una Lazio incerta. Complice l’errore del portiere Alia, che permette ai granata di passare in vantaggio, poi in pieno recupero un fallo di mano in area che regala il rigore del 2-0 trasformato da D’Alena. Poi i ragazzi di Coppitelli trovano anche la rete del 3-0 con Rauti. La buona notizia del giorno è la prima rete in biancoceleste di Lukaj, alla prima presenza con i capitolini. Lazio terzultima in classifica: serve una scossa, per evitare i playout.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (4-3-1-2): Coppola; Gilli, Ferigra, Buongiorno, Fiordaliso; Oukhadda, D’Alena, Rauti; Kone Ben; Butic, Millico.A disp. Gemello, Capone, Bedino, Samakè, Filinsky, Munari, Celleghin, Ruggiero, Gonella, Bianchi, Leveque, Laszo Ramos. All. Federico Coppitelli

LAZIO (3-5-2): Alia; Silva, Baxevanos, Petro; Spizzichino, Bari, Miceli, Rezzi, Falbo; Lukaj, Javorcic. A disp. Furlanetto, Boateng, Kalaj, Aliaj, Marchesi, Peguiron, Battistoni, Fidanza, Sarac. All. Andrea Bonatti

PRIMAVERA 1 TIM, 15esima giornata

Torino-Lazio, stadio Filadelfia, ore 14.30

Arbitro: Federico Fontani (sez. Siena) Assistenti: Robert Avalos, Riccardo Vitali.

LA CRONACA

SECONDO TEMPO

90’+4 – Finisce 3-1 la sfida del Filadelfia fra Torino e Lazio.

90’+1 – Ultimo cambio anche per il Torino. Esce Millico ed entra Capone.

90’+1 – 4 minuti di recupero.

90′ – Rosso diretto per Ferigra! Il difensore del Torino subisce fallo da Lukaj, ma reagisce colpendo al costato l’avversario.

85′ – Terzo ed ultimo cambio per la Lazio: entra Peguiron ed esce Bari.

77′ – Doppio cambio per il Torino: escono Kone e Butic, entrano Ruggiero e Bianchi.

74′ st – GOOOOLLLL!! Accorcia le distanze di testa Lukaj, segnando all’esordio in maglia biancoceleste.

68′ st – Ammonito anche Spizzichino. Lazio in difficoltà.

61′ st – Ammonito anche Sarac.

58′ st – Ci prova la Lazio con Miceli dalla distanza, ma Coppola manda in calcio d’angolo.

48′ st – Gol Torino! Il colpo di testa di Rauti porta i granata sul 3-0.

46′ st – Si riparte. Batte la Lazio che attaccherà, non ci sono cambi fra le due formazioni.

INIZIO SECONDO TEMPO

PRIMO TEMPO

45’+1 – Raddoppio del Torino. D’Alena non sbaglia.

45’+1 – Calcio di rigore per il Torino. Fallo di mano in area di rigore di Miceli.

45′ – L’arbitro Fontani concede un minuto di recupero.

39′ pt – Gol del Torino che va in vantaggio con Kone. Ci mette decisamente lo zampino il portiere biancoceleste Alia

26′ pt – Quarto corner per la Lazio. Bari di testa per non inquadra lo specchio della porta.

21′ pt – Il primo giallo della partita è per Bari che entra fallosamente su Buongiorno.

15′ pt – Ci prova Kone ma il suo tiro finisce di poco al lato.

14′ pt – Miceli sfrutta il cross di Rezzi, il capitano tenta la deviazione al volo ma non impensierisce Coppola;

9′ pt – Occasione per il Torino, bel tiro di Oukhadda dal limite dell’area Alia è attento e para, alla sua seconda presenza assoluta nell’Under-19;

1′ pt – Ci siamo, inizia Torino-Lazio;