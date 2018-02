Puscas: “La Lazio dovrà stare attenta, la Steaua ha entusiamo. Inzaghi grande allenatore”

FCSB LAZIO PUSCAS – George Alexandru Puscas, attaccante recentemente passato dal Benevento al Novara, in Serie B, ma il cui cartellino è ancora di proprietà dell’Inter, ha presentato la sfida di Europa League tra i connazionali dell’FCSB e la Lazio ai microfoni di ‘Radio Incontro Olympia”.

FCSB – “Quando giocano queste partite le squadre sono particolarmente concentrate. Le squadre rumene in casa giocano ad alti ritmi, la Lazio è forte e dovrà stare attenta. Il reparto più pericoloso della Steaua è l’attacco. Penso che siano un confronto tra due grandi squadre. La Steaua è una squadra casalinga, che cavalca l’entusiasmo. Penso giocheranno d’attacco per poi vedersela al ritorno”.

RADU – “È un caro amico. Lo saluto calorosamente. Stasera tifo per lui e per la Steaua Bucarest, squadra del mio Paese. Radu non mi ha mai detto il perché abbia lasciato la Nazionale, penso siano cose private”.

INZAGHI E CHAMPIONS – “Ormai tutti parlano di Inzaghi. È un grande allenatore, sono contento. In una corsa Champions cambiano i momenti durante la stagione. Benevento? Ho scelto di andare via perché non ho trovato la continuità giusta. Mi è piaciuto il progetto. Non sono riuscito a giocare a Benevento tanti minuti quanto la passata stagione. Tutte le squadre che ci hanno fatto tanti gol ci hanno fatto impressione. Juventus, Lazio e Roma hanno fatto molto bene. Perdere di 2-3-4-5 gol non fa differenza. Perdi ugualmente”.