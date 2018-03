Quante sfide per Milinkovic: dal primo gol alla Juve alla doppia cifra in campionato

LAZIO JUVENTUS MILINKOVIC – Trasformare la delusione in nuovi stimoli, ricominciare per dimenticare: Sergej Milinkovic vuole e deve mettersi il recente passato alle spalle e tornare a guidare il centrocampo della Lazio. Contro il Milan il serbo è mancato: il guerriero aveva gli occhi spenti e il rigore sbagliato ha forse pesato quanto quello decisivo di Luiz Felipe nell’eliminazione dalla Coppa Italia. Ma i grandi campioni si vedono nelle difficoltà ed oggi Milinkovic ha una grande occasione per far tornare a piovere complimenti e lusinghe sul suo nome, anche se i numeri dicono che l’avversario non sia proprio il suo preferito.

MILINKOVIC E LA JUVENTUS – Come ricorda l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, infatti, il numero 21 biancoceleste non ha mai segnato in carriera alla Juventus, statistica che accomuna tanti calciatori vista la forza dei bianconeri. Ma il ‘Sergente’ non è uno qualsiasi e lo stimolo di raggiungere la doppia cifra proprio contro la corazzata di Allegri è un’opportunità imperdibile. Con la doppietta contro il Sassuolo è arrivato a 9 gol, segnare oggi sarebbe solo il primo di una lista di traguardi che aspettano Milinkovic. La qualificazione in Champions, il passaggio del turno in Europa League e un futuro da campione da iniziare a costruire, un passo e un gol alla volta.