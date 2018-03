QUI CAGLIARI. Allenamento mattutino per i rossoblu in vista della Lazio: differenziato per Farias

QUI CAGLIARI – Continua la preparazione del Cagliari in vista della partita di domenica contro la Lazio: il tecnico Lopez dovrà fare a meno del trequartista Joao Pedro, fermato dai controlli anti-doping. Questa mattina, nel centro sportivo ‘Asseminello’, la squadra ha disputato una partita tattica dopo il consueto riscaldamento muscolare. Come si legge sul sito della società sarda, Diego Farias si è allenato a parte e probabilmente non sarà recuperato per la sfida ai biancocelesti.

IL PROGRAMMA ROSSOBLU’ – Domani mattina è prevista una nuova seduta di allenamento, al termine della quale mister Lopez incontrerà i media nella sala stampa di Asseminello per parlare della gara.

M.B.