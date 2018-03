QUI FORMELLO. Assenti Marusic e Lulic. Con il Cagliari torna Luiz Felipe in difesa e Luis Alberto sulla trequarti

FORMELLO – Seduta di scarico post Lazio-Dinamo Kiev, è andata in scena questa mattina. Inzaghi ha ritrovato in campo soltanto coloro che ieri non si sono allenati, gli altri hanno lavorato tra palestra e piscina. Assenti Marusic e Lulic: il primo salterà Cagliari per squalifica, il secondo proverà a recuperare dall’influenza. A disposizione anche Caceres, ieri sera assente per un fastidio muscolare.

POSSIBILI SCELTE – In difesa si rivedrà dal primo minuto Luiz Felipe, in panchina andrà de Vrij. A centrocampo tornerà Parolo con Leiva e Milinkovic-Savic. Sulla trequarti invece toccherà a Luis Alberto muoversi alle spalle di Immobile.

PROGRAMMA – La rifinitura è in programma domani. Verso le 12 parlerà anche mister Simone Inzaghi in conferenza stampa.

G. C.