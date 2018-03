QUI FORMELLO. Ballottaggio Felipe Anderson-Milinkovic Savic. In difesa torna Bastos, panchina per De Vrij

QUI FORMELLO – Ultima rifinitura in vista della partenza per Cagliari, la Lazio si prepara all’ennesima trasferta della stagione. Simone Inzaghi dovrà fare a meno degli infortunati Caceres e Marusic (comunque squalificato), ma potrà contare su Lulic e Luiz Felipe. Questa mattina cure e fisioterapia per diversi elementi, che comunque domani saranno protagonisti: Milinkovic Savic, Lukaku, Immobile e De Vrij.

MILINKOVIC VERSO LA PANCHINA – Non verrà modificato il modulo, si andrà avanti con il classico 3-5-2. In porta spazio a Strakosha, in difesa si muoveranno Bastos, Luiz Felipe e Radu, l’olandese De Vrij partirà dalla panchina. A centrocampo Basta, Parolo, Leiva, Luis Alberto e Lulic. Sulla trequarti toccherà ancora a Felipe Anderson agire alle spalle di Immobile. Panchina dunque per Milinkovic Savic, apparso stanco e fuori forma nel match di Europa League contro la Dinamo Kiev.

PROGRAMMA – Nel pomeriggio – subito dopo la conferenza stampa di Inzaghi – la Lazio volerà verso la Sardegna. Il rientro nella Capitale è previsto per domani sera.

