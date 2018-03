QUI FORMELLO. Domani la ripresa, con il Cagliari tornano Lulic, Luiz Felipe e Caceres

QUI FORMELLO – La ripresa degli allenamenti è fissata per domani mattina, la Lazio si ritroverà per preparare la gara di Cagliari. Mancherà per l’occasione lo squalificato Marusic, che si rivedrà giovedì prossimo in Ucraina. Inzaghi però ritroverà Caceres, non convocato stasera per un guaio muscolare. Così come Luiz Felipe e Lulic, che si rivedranno titolari al Sant’Elia.

POSSIBILI SCELTE – Ci sarà Immobile in attacco, riposerà De Vrij, che eviterà la quarta consecutiva dal primo minuto. A destra ancora una volta Basta, in difesa anche uno tra Bastos o Wallace.

G.C.