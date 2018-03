QUI FORMELLO. Domani la ripresa, in Ucraina con i titolari. Da valutare Marusic e Caceres

QUI FORMELLO – La ripresa degli allenamenti è in programma per domani, la Lazio torna subito in campo per preparare la gara di Europa League contro la Dinamo Kiev. La partenza per l’Ucraina è in programma mercoledì, la squadra tornerà a Roma soltanto venerdì pomeriggio. Inzaghi dovrà valutare le condizioni dei suoi giocatori e capire se potrà recuperare Caceres e Marusic, entrambi out con il Cagliari. A centrocampo torneranno dall’inizio Milinkovic Savic e Lulic sulla sinistra, in attacco occhio a Felipe Anderson con Immobile. Le prove tattiche scatteranno domani.

DIFESA – Di sicuro verrà confermato Radu, gli altri sono tutti in ballottaggio, compreso De Vrij. L’olandese potrebbe anche riposare ed evitare così la quinta consecutiva in dieci giorni. Luiz Felipe infatti potrebbe strappare ancora una volta la maglia da titolare.

G.C.