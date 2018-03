QUI FORMELLO. Inzaghi non rinuncia a Immobile. Ballottaggio Murgia-Parolo, panchina per De Vrij e Radu

QUI FORMELLO – La rifinitura in vista della sfida contro la Dinamo Kiev è andata in scena oggi pomeriggio, mister Inzaghi ha provato la formazione che affronterà gli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico però dovrà fare a meno di Marusic (si rivedrà in Ucraina giovedì prossimo) e Caceres, che potrebbe recuperare per il Cagliari. Scatterà un turnover ragionato, dovrebbero rimanere in panchina De Vrij, Radu, Lulic e Milinkovic Savic.

CONFERMATO IL 3-5-2 – In porta ci sarà Strakosha, in difesa spazio a Bastos, Luiz Felipe e Wallace. A centrocampo – sulle corsie esterne – si muoveranno Basta e Lukaku, mentre davanti alla retroguardia toccherà a Murgia (ballottaggio con Parolo), Leiva e Luis Alberto. Lo spagnolo verrà impiegato da interno, in fase di possesso però si sposterà sulla trequarti al fianco di Felipe Anderson. Unico riferimento offensivo Immobile, dalle retrovie partiranno Caicedo, Nani e Milinkovic Savic.

PROGRAMMA – Domani mattina ci sarà una leggera sgambata, Inzaghi risolverà gli ultimi dettagli di formazione. Venerdì poi la ripresa degli allenamenti in vista del Cagliari.

G.C.