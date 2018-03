QUI FORMELLO. La ripresa: torna Leiva, out Luiz Felipe. Anderson titolare?

QUI FORMELLO – Neppure il tempo di festeggiare la vittoria (e Ciro Immobile) che la Lazio riprende subito gli allenamenti in vista della sfida di ritorno contro la Steaua. Alle 10.30 di questa mattina i biancocelesti sono scesi sul campo Mirko Fersini per iniziare la seduta giornaliera. Presenti coloro che ieri non sono stati impiegati contro il Verona: Felipe Anderson, Nani, Murgia, Patric, Bastos, Basta, Caceres, Luiz Felipe, Crecco, Leiva e Di Gennaro. Seduta di scarico in palestra per chi ieri è sceso in campo, tra cui Ciro Immobile: corsetta blanda in scarpe da ginnastica per il festeggiato di oggi, impegnato con il preparatore biancoceleste Ripert.

TORNA LEIVA – Contro i romeni, tornerà a disposizione di mister Inzaghi Lucas Leiva, assente ieri per squalifica, e molto probabilmente Felipe Anderson verrà impiegato al posto di Luis Alberto. Insieme al brasiliano, a centrocampo ci sarà Murgia sempre presente in Europa League. Le altre scelte verranno valutate nella seduta di allenamento e nella giornata di domani, giornata in cui sono previste le prove tattiche.

G.C.