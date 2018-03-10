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sabato 10 marzo 2018
Home AURONZO 2015. Che accoglienza per i ‘Lazionali’! Klose e Lulic strappano applausi e cori tra i tanti sorrisi sotto le Tre Cime (FOTO) KLOSE BASTA AURONZO ARRIVO

KLOSE BASTA AURONZO ARRIVO