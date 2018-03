Radu acquista mille biglietti ai tifosi della Dinamo

FCSB LAZIO DINAMO RADU – Ci sono legami che non si spezzano. Stefan Radu è ormai romano a tutti agli effetti, ma il vecchio amore ai tempi dell’infanzia, la Dinamo Bucarest, ha ancora un peso specifico importante nell’animo del difensore biancoceleste. Ed è proprio ai tifosi della squadra che gli ha dato i natali calcistici che si è rivolto a poche ore dal calcio d’inizio di FCSB-Lazio. Secondo quanto appreso da ‘digisport.ro’, Radu avrebbe infatti acquistato la bellezza di mille biglietti per la gara di stasera all’Arena Nationala per incrementare il numero di sostenitori biancocelesti, cercando proprio l’alleanza con i sostenitori dell’altro club di Bucarest.

G. G.