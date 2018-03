Radu ed i biglietti comprati ai tifosi della Dinamo: “Non è vero, vi spiego come è andata”

STEAUA LAZIO RADU BIGLIETTI – Durante l’ultimo impegno della Lazio in Europa League contro lo Steaua Bucarest, in tanti avevano lodato Stefan Radu. Il romeno infatti avrebbe acquistato 1000 biglietti ai tifosi della sua ex squadra, la Dinamo, per invitarli a sostenere i biancocelesti all’Arena Nationala. La smentita però è arrivata direttamente dal difensore ai microfoni di Telekom Sport: queste le sue dichiarazioni.

LA SMENTITA – “Non è vero che ho comprato i biglietti per i tifosi della Dinamo. La Lazio ha ricevuto 50 biglietti direttamente dalla Steaua per le famiglie dei giocatori e siccome nessuno ha portato i parenti, sono stati dati tutti a me e li ho regalati a familiari e amici. L’unica persona che ho visto è stata la mia amica Chiacu, che ha trascorso cinque minuti in hotel. Sulla partita? Sono deluso dal risultato. Al ritorno giocherò, se sarà necessario”.

A.M.