Radu, numeri da leader: questa sera caccia alla nona finale in dieci anni di Lazio

LAZIO MILAN COPPA ITALIA RADU – Stefan Radu sta disputando una stagione al di sopra di qualsiasi aspettativa: leader della difesa e guerriero in mezzo al campo, il rumeno sta mostrando tutte le sue qualità nell’anno dei record in biancoceleste: nella sfida di stasera contro il Milan, per Radu saranno 304 presenze con l’aquila sul petto, ottavo di sempre nella storia. Ma i numeri straordinari del laziale non finiscono di certo qui.

NONA FINALE – Come ricorda la ‘Gazzetta dello Sport’ Radu insegue oggi la nona finale in dieci anni di Lazio: nel dettaglio, quattro ultimi atti di Coppa Italia, quattro di Supercoppa e per sei volte su otto titolare. Il bilancio è esattamente in parità: quattro vittorie e altrettante sconfitte, una anche con gol (Lazio-Juventus 1-2 nel 2015).

CAPITANO SENZA FASCIA – Numeri che consacrano, ancora una volta, l’importanza di Stefan Radu nella Lazio: il suo rapporto di amicizia con Lulic e lo stretto legame di fiducia con il tecnico Inzaghi sono elementi che hanno contribuito a dare serenità al ragazzo. Negli abbracci con il mister si respira tanta lazialità: due cuori che questa sera si uniranno agli altri 40mila pronti a riempire l’Olimpico… ma una sola anima.

M.B.