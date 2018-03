Rambaudi: “Il calo della Lazio è mentale. Rimane una squadra da 3°-4° posto”

NAPOLI LAZIO RAMBAUDI – L’ex calciatore Roberto Rambaudi, oggi opinionista TV, non ridimensiona la Lazio, nonostante la pesante sconfitta subita contro il Napoli: “Bisogna tornare a vincere, ma i biancocelesti sono da terzo-quarto posto”, si legge sulle colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’. “Fino al gol di Callejon la Lazio è andata benissimo, poi sono sparite le certezze”.

LA GARA – “Una situazione figlia del momento di difficoltà e forse della situazione Anderson che ha creato nervosismo. Il mio timore era proprio che la Lazio non reagisse alla prima difficoltà. Bisogna ripartire dal primo tempo giocato con personalità e qualità. È però anche molto importante capire perché la Lazio sia sparita così dalla partita. Bisogna lavorare sui singoli in difesa. Nei primi 40’ la Lazio non aveva concesso nulla, poi è venuta fuori la poca qualità dei difensori e sono stati commessi errori individuali”.

CHAMPIONS – “Nel primo tempo ha dimostrato di poter far bene su un campo difficile come quello del San Paolo, contro la squadra che gioca il miglior calcio d’Italia. Questo è significativo, bisogna restare ottimisti. Calo fisico? Ritengo però sia più una questione mentale. Lo dimostra il fatto che subito il 2-1 la squadra fosse rassegnata. Bisogna tornare a vincere il prima possibile per sbloccarsi, ma la Lazio è da terzo-quarto posto. Merita la Champions League per quel che ha fatto e per quel che farà, perché sono sicuro possa tornare ai livelli di inizio stagione”.