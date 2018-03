Rambaudi: “Il rigore non dato ha cambiato la partita. Perché non il VAR?”

LAZIO JUVENTUS RAMBAUDI – L’ex calciatore della Lazio ed oggi commentatore tv, Roberto Rambaudi, ha detto la sua sull’ultima giornata di campionato, o meglio, sugli anticipi del turno poi rinviato per la tragica scomparsa di Davide Astori. Ecco quanto dichiarato su ‘Canale 21’: “Il Napoli ha pagato episodi, l’autorete di Mario Rui, le parate di Alisson, gli errori sotto porta, sono episodi poi dopo possiamo discutere di fisicità, tattica. Lo stesso per la Juventus, si parla del gol di Dybala, ma c’è anche un rigore non dato alla Lazio che avrebbe cambiato la gara. Lazio-Fiorentina vanno a vedere il VAR all’ultimo secondo, Lazio-Juve invece no, ma vallo a guardare e poi decidi almeno. Così cambiano le partite”.