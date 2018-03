Felipe-Lazio, si apre uno spiraglio di luce. Le ultime sul caso

LAZIO FELIPE ANDERSON LE ULTIME – E’ ancora troppo presto per cantare vittoria ma da Formello trapelano segnali positivi sulla vicenda che ha coinvolto negli ultimi giorni Felipe Anderson. Ieri il numero 10 biancoceleste si è allenato a parte ma ha fatto capire che c’è la volontà di ricominciare a correre e sudare per la Lazio.

LA SITUAZIONE – L’allenatore Inzaghi e tutta la società non vogliono però soluzioni temporanee: la Lazio cerca una chiosa a questo discorso, un chiarimento totale per ripartire uniti, tutti insieme, e uscire dal momento buio. Sarebbe un peccato perdere il suo talento proprio ora che arrivano le sfide più delicate della stagione e il tecnico piacentino questo lo sa: ecco perché, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, tra Bucarest e Verona non sorprenderebbe rivedere in campo il numero 10. La palla passa ora al giocatore: sta a Felipe servire l’assist più prezioso alla sua squadra.

