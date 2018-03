Gol, assist, sacrificio: Nani è pronto per la Juventus

NANI AMICHEVOLE – Era solo un’amichevole, per di più contro una formazione di Prima Categoria, ma il Nani visto ieri a Formello fa ben sperare Simone Inzaghi e tutti i tifosi della Lazio. Una prova sontuosa per il portoghese, condita da tre gol, quattro assist e tantissima voglia di giocare.

A TUTTO CAMPO – Come evidenzia il ‘Corriere dello Sport’, l’ex attaccante del Valencia ha dimostrato di essere pronto anche per partire dal 1′ nella super sfida alla Juventus: ha giocato a tutto campo, prima al fianco di Caicedo in attacco e poi arretrando il raggio d’azione. La condizione è tornata, lo spirito è quello giusto: Nani è pronto a prendersi la Lazio sulle spalle.