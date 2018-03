Hernanes: “Andai all’Inter, perché alla Lazio ero arrivato al vertice”

HERNANES LAZIO INTER – Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, ex centrocampista biancoceleste, 28 volte Nazionale brasiliano ed attualmente al San Paolo, in prestito dai cinesi dell’Hebei, sulle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’ torna sul suo tanto discusso addio alla Lazio, datato gennaio 2014: “Alla Lazio sono arrivato al vertice con la conquista della Coppa Italia, così sono passato all’Inter per cercare nuove sfide”.