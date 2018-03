INTER. Ancora ombre. Indagato Thohir

INTER THOHIR – Dopo l’inchiesta del ‘Sole 24 Ore’ sui conti dell’Inter, che ha messo in discussione i requisiti minimi della società nerazzurra per iscriversi al campionato, nuove ombre piovono sulla Pinetina, ed in particolare sull’ex patron Erick Thohir. ‘La Stampa’ parla di un’indagine della Guardia di Finanza relativa all’acquisizione del club, allora di proprietà di Massimo Moratti, da parte del magnate indonesiano. I fatti incriminati, risalenti all’ottobre ed al novembre del 2013, riguardano undici bonifici partiti da conti esteri (maggior sospetto alle Fiamme Gialle lo destano quelli da Hong Kong), impossibili da identificare, per un totale di 75 milioni di Euro. L’indagine, scattata in realtà già nel 2015, stenta ancora a dimostrare l’illecito di Thohir, nonostante le risposte fornite dall’ex patron dell’Inter agli inquirenti siano state confuse e poco convincenti.

G. G.