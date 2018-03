Lazio…che legno! 13 nella stagione, 5 di Ciro Immobile

LEGNI LAZIO CAMPIONATO – “Avremmo meritato il successo”, le parole di Inzaghi nel post-gara di Lazio-Dinamo. E se fosse entrata l’ultima palla giocata del match, quella che si è andata a stampare sul palo sinistro dell’estremo difensore ucraino, sarebbe andata proprio così. Una vittoria, che avrebbe resto le cose più facili in quel di Kiev. Ma la Lazio continua ad essere sfortunata: come evidenzia La Gazzetta dello Sport, sono ben 13 i legni colpiti in questa stagione dai capitolini, ben 5 del capocannoniere laziale Ciro Immobile.

M.S.