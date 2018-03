Lazio-Juve, cena aVARiata: la rabbia di lady Inzaghi e dei tifosi

LAZIO JUVENTUS VAR SOCIAL – La gara di ieri sera contro la Juve si aggiunge alla lunga serie di episodi contestati dalla Lazio durante la stagione. Ha del clamoroso l’intervento di Benatia su Leiva non fischiato da Banti, tanto da far rassegnare lo stesso Inzaghi che non sa cosa dire. Lo sa bene, invece, la compagna Gaia Lucariello: sul profilo personale Instagram, ha postato la foto dell’episodio incriminato con qualche parola eloquente.

LA CLASS ACTION – Intanto in quel di Formello si contano i punti persi per errori da Var: si va Comitato Consumatori della Lazio coordinato dall’avvocato Mignogna. Sono state raccolte 450 adesioni che hanno l’intento di portare davanti ad un giudice l’Associazione italiana arbitri. dai 7 ai 10 punti. E, come riporta il Corriere dello Sport, si è mosso così ilcoordinato dall’avvocatoSono state raccolte 450 adesioni che hanno l’intento di portare davanti ad un giudice l’

M.S.