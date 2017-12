Re Mida Igli Tare. Cinque capolavori sul mercato

CALCIOMERCATO LAZIO TARE – Il vero fuoriclasse, non ci sono dubbi, è proprio lui: Igli Tare. E’ stato ampiamente criticato, negli anni passati, per qualche acquisto sbagliato, cosa tra l’altro capitata a tutti i più grandi dirigenti. Ma da un paio di stagioni sembra davvero azzeccarli tutti. E non solo. Trasforma in oro tutto quel che tocca, come spiegato da ‘novantesimo.it’.

MILINKOVIC-SAVIC – Quello del centrocampista serbo, è certamente il caso più eclatante. Acquistato dal Genk per 9 milioni di Euro più il 50% della futura rivendita, la Lazio ha estinto questa clausola versando ulteriori 9 milioni nelle casse del club belga. Un totale di 18 ed una valutazione che ha superato i 100 (c’è chi azzarda 170…). Numeri da far girare la testa.

LUIS ALBERTO – Lo chiamavano un po’ tutti, senza troppa simpatia, “Lupo Alberto”: lo spagnolo arrivato nell’estate 2016 dal Liverpool per 5 milioni più il 30% di un’eventuale futura cessione vale oggi otto volte tanto: cioè non meno di 40 milioni. La scommessa non è stata vinta, ma stravinta, e Luis Alberto è oggi un elemento pressoché insostituibile.

ANDERSON – Per il suo acquisto, la Lazio versò nelle casse del Santos 7,8 milioni. Tralasciando l’infortunio ed i conseguenti cinque mesi di stop che hanno, al momento, riabbassato la sua valutazione, l’esterno brasiliano era arrivato a costare oltre 50 milioni (tale fu l’offerta del Manchester Utd, rifiutata da Lotito). Le prestazioni sfornate al rientro, tra Cittadella e Crotone, con già due gol all’attivo, promettono una nuova impennata nel prezzo del suo cartellino.

STRAKOSHA – Il portiere albanese fu pagato una cifra irrisoria: 75 mila, gli Euro versati al Panionios. La Primavera, il prestito alla Salernitana, il ruolo di vice-Marchetti: un percorso di crescita che non lasciava neanche immaginare una tale esplosione. Oggi Strakosha è valutato dal ‘Cies’ poco meno di 20 milioni ma, continuando a giocare a questi livelli e con queste prestazioni, considerata anche la giovanissima età, potrà raddoppiare in men che non si dica.

IMMOBILE – Un discorso a parte lo merita il bomber campano. Immobile, qualche opportunità, l’aveva già avuta ed il suo nome era ben noto agli scout di tutta Europa, tanto che nel proprio curriculum vanta anche un’esperienza al Borussia Dortmund ed una Siviglia. Con l’attaccante scuola Juve si è puntato, più che a crescerlo in casa, a donargli un ambiente ideale per permettergli di rilanciarsi a grandi livelli. 10 milioni per portarlo a Formello, 82,4 quelli che vale ora. Che altro aggiungere…