Il Real Madrid vuole Milinkovic-Savic: blancos pronti all’attacco in estate

CALCIOMERCATO MILINKOVIC – Sono tutti pazzi di Sergej: lo vogliono dall’Italia, dall’Inghilterra, e anche dalla Spagna. Secondo il quotidiano ‘Marca’, il Real Madrid sarebbe molto interessato a Milinkovic Savic. Il centrocampista sarebbe proprio il prototipo di quello che i blancos cercano da anni, sia per tecnica che per fisico. Lotito chiede molto, ma il presidente Perez, che a fine stagione vuole ringiovanire la squadra, non si lascia di certo fermare dalle 3 cifre del prezzo. In estate il Real Madrid potrebbe provare a portarlo in Spagna.

J.C.