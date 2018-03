Recupero Serie A, ecco quando si gioca

SERIE A RECUPERO – Cinque partite saranno recuperate già la prossima settimana. Dopo la morte di Davide Astori il mondo del calcio si è giustamente fermato. Oggi a Milano i club, il direttore generale della Lega di A Marco Brunelli e il commissario Malagò, faranno il punto sulla nuova collocazione delle sette partite della 27ª giornata rinviate in segno di lutto per la scomparsa del capitano della Fiorentina. Secondo Tuttosport, il 13 potrebbe giocarsi l’anticipo di Torino-Crotone, e il 14 ipotesi più probabili per il recupero. Restano le incognite sul derby di San Siro legate al cammino europeo di Milan e Juventus per la finale di Coppa Italia.