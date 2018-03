REGIONALI 2018. Zingaretti si riconferma, battuto Parisi

REGIONALI 2018 ZINGARETTI – Roma ha riconsacrato Nicola Zingaretti. La Capitale ha sostenuto la sua vittoria elettorale alle Regionali nel Lazio: scrutinato il 96% delle 2.600 sezioni cittadine, infatti, Zingaretti era avanti di 130mila voti rispetto a Stefano Parisi del centrodestra e di 150mila su Roberta Lombardi dei 5 Stelle. Il candidato presidente del Pd si è presentato al comitato elettorale alle 22 annunciando la propria vittoria: “Sicuramente il dato delle elezioni regionali del Lazio è che c’è stata una bellissima rimonta del voto”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Confidiamo che tra la differenza tra il voto politico e quello delle regionali sia alla fine tra i 250 e i 300 mila voti. E confido nel fatto che i cittadini del Lazio per la prima volta nella nostra regione abbiano confermato il loro presidente. Questo incredibile risultato è importante per tanti motivi, sicuramente perché rende la nostra regione più normale e offre alla nostra comunità la giusta continuità”, come riporta il Corriere di Roma.

I NUMERI – Questi i risultati del voto per la presidenza della Regione Lazio, quando sono stati scrutinati i voti di 5.224 sezioni su 5.285 (dati del ministero dell’Interno): Nicola Zingaretti (Centrosinistra) ha il 32,89% dei consensi. Stefano Parisi (Centrodestra) il 31,14%. Roberta Lombardi (M5S) il 26,94%. Sergio Pirozzi il 4,91%. Mauro Antonini (Casapound Italia) l’1,94. Elisabetta Canitano (Potere al Popolo!) l’1,42. Paolo Giovanni Azzaro (Democrazia Cristiana) lo 0,24. Jean Leonard Touadi (Civica Popolare Lorenzin) lo 0,25. Stefano Rosati (Riconquistare l’Italia) lo 0,17.