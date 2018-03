Renato Buso: “Immobile giocatore eccezionale. Può far male alla Juve”

LAZIO JUVENTUS BUSO – 55 partite e 10 gol in Serie A con la maglia della Juventus fra il 1985 ed il 1989, poi 16/1 con quella della Lazio nel 1996-97. In mezzo, le esperienze con Fiorentina, Sampdoria e Napoli. Il doppio ex Renato Buso presenta il match dell’Olimpico di domani ai microfoni di ‘RMC Sport’: “La Lazio contro il Milan ha realizzato un’ottima prestazione e quindi potrebbe risentire della stanchezza nella partita contro la Juventus. La squadra di Allegri probabilmente ha qualche ricambio in più da sfruttare. Sarà una partita importante in vista Champions”.

LAZIO – “La Lazio ora è terza e nessuno a inizio campionato avrebbe potuto immaginarlo. Tare ha fatto indubbiamente un grandissimo lavoro, la Lazio è la vera rivelazione della stagione. Nonostante abbia cambiato degli uomini importanti è riuscita a trovare degli ottimi sostituti. Il direttore sportivo ha un ottimo intuito”.

IMMOBILE – “Immobile da quando è ritornato in Italia sta facendo cose meravigliose. Gioca sulla linea sottile del fuorigioco, riesce a colpire sia di destro che di sinistro, sa impressionare. È un giocatore eccezionale, uno di quelli in grado di cambiare le sorti di una partita. Può fare molto male anche alla Juventus”.