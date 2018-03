Rinnovo De Vrij, l’agente Materazzi: “Ecco cosa vuole la Seg”

MATERAZZI DE VRIJ RINNOVO – Ieri, durante “Lazialità in TV”, l’agente FIFA Matteo Materazzi ha provato a fare chiarezza sulla situazione che riguarda il rinnovo di Stefan De Vrij. Queste le sue parole.

LE CIFRE – “La situazione è bloccata perché la SEG, l’agenzia che cura gli interessi del calciatore, pretende, oltre alla commissione sull’operazione di cessione, anche una percentuale sulla clausola rescissoria. Dei 28 milioni stabiliti ne vogliono precisamente il 20%. Parliamo quindi di una cifra fra i 5 e i 6 milioni di euro.

VALUTAZIONE – “Una valutazione congrua se si considera che la Lazio salverebbe comunque il cartellino non perdendo l’olandese a 0. Tutto è pero in una fase di stallo perché è nelle mani di un Lotito che continua a riflettere. De Vrij e il suo entourage non hanno fretta, mal che vada se ne andrà da svincolato”.