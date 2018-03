ROMA CAPITALE. Sciopero 8 marzo: si fermano scuole e trasporti

SCIOPERO ROMA – Sarà una giornata delicata quella dell’otto marzo per la Capitale: trasporti, scuola, e le donne lavoratrice hanno infatti annunciato uno sciopero che va ad anticipare quello del prossimo 22 marzo.

TRASPORTI – Il sindacato Usb ha indetto uno sciopero di 21 ore da mezzanotte alle 9 di sera per i lavoratori di autobus, metro e tram gestite da Atac, al contempo rimarranno chiuse tutte e tre le linee della metro. Anche Trenitalia ha comunicato possibili disagi a partire dalle 22.00 di martedì 7 marzo fino alle 21 dell’8 marzo, lo scioperò riguarderà anche Italo. I dipendenti di Aviation Services presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino si fermeranno per 24 ore.

SCUOLA – Possibile sciopero anche nella per la scuola, università ed enti pubblici di ricerca. Stop ai dipendenti Flc-Cgil e quelli delle aziende pubbliche e private del servizio sanitario nazionale aderenti a Cub-Sanità. Alle 17 inoltre è previsto un corteo a Roma con partenza dal Colosseo.

IL MOTIVO – “Uno sciopero contro la violenza maschile sulle donne, contro la mancanza di finanziamenti e riconoscimento dei Centri Antiviolenza, contro la chiusura degli spazi delle donne, contro l’obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici; per il diritto ad un welfare universale, al reddito di autodeterminazione, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione scolastica, a misure di sostegno per la fuoriuscita dalla violenza. Uno sciopero per denunciare il dato spaventoso delle molestie e dei ricatti sessuali sul lavoro”, si legge in una nota di Usb.

A.M.