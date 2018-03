ROMA. Pallotta attacca con toni accesi le radio romane

PALLOTTA RADIO – Il presidente della Roma James Pallotta, durante un convergno alla Sloan Sports Analytics a Boston, parlando della comunicazione non ha perso l’occasione per lanciare una frecciatina, neppure troppo celata, alle radio capitoline. “Le radio romane? Sparano mer… tutto il giorno” ha detto il presidente giallorosso. Non è la prima volta che Pallotta si lamenta dei media romani.