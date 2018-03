ROMA. Perotti: “Stiamo ritrovando la strada, ma ora arrivano…”

PEROTTI ROMA CHAMPIONS LAZIO – Terza vittoria consecutiva in campionato per la Roma e dunque terzo posto in classifica. Diego Perotti, protagonista contro l’Udinese, ha parlato a fine gara ai microfoni di Premium Sport della lotta Champions: “Piano piano stiamo ritrovando la strada che avevamo intrapreso all’andata. Dovevamo vincere per forza perché ora arriveranno partite molto dure. Era fondamentale fare i tre punti, non è un campionato facile, a parte Napoli e Juventus, siamo tutte là e questo era un campo durissimo, per fortuna abbiamo segnato e l’abbiamo chiusa, ora pensiamo allo Shakhtar in maniera più tranquilla”.