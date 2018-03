Romagnoli fa outing: “La mia fede è la Lazio. Giocherò nello stadio dove festeggiai lo Scudetto”

Pubblicato il 27/02/2018

LAZIO MILAN ROMAGNOLI – Vigilia di Coppa Italia. Domani, infatti, Lazio e Milan si contenderanno l’accesso in finale, dopo lo 0-0 di San Siro dell’andata. Bomba mediatica di giornata sono le dichiarazioni di Alessio Romagnoli, difensore che i rossoneri prelevarono dalla Roma nell’estate del 2015, dopo un proficuo prestito alla Sampdoria. Il centrale, cresciuto nel vivaio giallorosso, esce allo scoperto, dichiarando la sua fede biancoceleste: “È sempre bello affrontare la Lazio, sono tifoso laziale e la mia fede è quella. Sarà una bella emozione. Giochiamo in uno stadio in cui andavo da piccolo a vedere la squadra-scudetto. Ma dobbiamo vincere, il nostro obiettivo è quello”.

SEMIFINALE – “La Coppa Italia è un obiettivo stagionale di squadra già dall’inizio. Stanno bene, noi anche. Dobbiamo cercare di arrivare fino in fondo. Loro sono un bel gruppo e con Inzaghi stanno facendo bene”.

GATTUSO-MONTELLA – “Sono due tipologie diverse di allenatore, con Montella si teneva più palla e si pensava meno alla fase difensiva. Con Gattuso abbiamo resettato tutto e lavorato su tantissimi concetti, soprattutto difensivi. È arrivato in un momento particolare, si è subito visto che voleva cambiare il nostro atteggiamento e portarci in alto. Ci ha trasmesso grinta e il carattere di un campione vincente. È molto esperto su questo, spero resti a lungo rispetto alle annate precedenti”.

FUTURO – “Si può sempre migliorare e crescere, dovevo fare tanta esperienza perché sono arrivato molto giovane. Ora devo crescere ancora sulla rapidità. Il rinnovo (scade nel 2020)? Dipende dalle mie prestazioni, poi sarà compito di Fassone e del mio procuratore Sergio Berti. È lui e resterà lui come mio procuratore”.

G. G.