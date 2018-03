Romagnoli scherza con i magazzinieri, e esce fuori la foto in maglia biancoceleste

ROMAGNOLI LAZIO MILAN – È Romagnoli l’uomo che ha deciso la partita, e il destino vuole che proprio lui tifi per la Lazio, nonostante il suo passato nella Roma e il suo presente al Milan. Al termine della gara dell’Olimpico, il difensore ha scherzato con i magazzinieri laziali in zona mista. “Però sono stato bravo, almeno non ho esultato” ha detto Romagnoli a chi era presente lì. Nel frattempo il milanista ha mostrato le foto che gli stavano arrivando sul telefono: erano quelle con la maglia della Lazio, nel periodo in cui giocava con la Roma.