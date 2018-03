RUSSIA 2018. Milinkovic inserito dalla Fifa tra le stelle della Serbia

MILINKOVIC LAZIO – Milinkovic sempre più tra le stelle del calcio. Il sito Fifa.com ha inserito il serbo tra i punti di forza della nazionale: “Uno dei centrocampisti più ambiti d’Europa: alto, potente, coraggioso e sicuro con la palla al piede. Questi giovane è noto in Serie A con il soprannome ‘Il Sergente’, e il suo nome è attenzionato da club come Manchester United, Liverpool, Juventus e Paris Saint-Germain”. C’è tanta attesa per le prestazioni del biancoceleste che promette di accendere su di se i riflettori del Mondiale.

M.S.