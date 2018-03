SALERNITANA. Colantuono pensa all’addio (FOTO)

SALERNITANA COLANTUONO BOLLINI – Otto punti in dieci giornate, appena due vittorie ed un momento di crisi terribile: è questa la situazione in casa Salernitana, col tecnico Stefano Colantuono che, dopo aver ricevuto la fiducia da parte della società capitanata da Claudio Lotito, pensa ad un clamoroso addio. Come riportato da ‘gianlucadimarzio.com’, l’ex tecnico dell’Atalanta si è riunito col suo staff, valutando l’ipotesi-dimissioni. Alla fine, però, nessuna comunicazione è pervenuta in seno alla società campana. E’ lecito pensare che l’allenatore rimanga almeno fino al prossimo turno di campionato, il delicatissimo match con l’Ascoli. Per buona pace di Bollini, che pregustava già il ritorno in panchina.

G. G.