SALERNITANA. Otto punti in dieci partite: è crisi. Palombi non basta, Minala illude

SALERNITANA COLANTUONO – Ennesima sconfitta per la Salernitana, che nella gara di ieri contro il Parma ha perso 1-0 in casa. Otto punti in dieci partite, quella che doveva essere la cura Colantuono pare non funzionare. Il gruppo e la dirigenza dovranno ora riflettere sul da farsi: l’ultima parola spetterebbe a Lotito, patron del club.

I BIANCOCELESTI – Quattro i biancocelesti in prestito a Salerno: Adamonis – secondo portiere – Minala, Palombi e Rossi. Il centrocampista parte bene, illudendo d’esser tornato quello del derby di Avellino, salvo poi calare nella ripresa; l’attaccante classe ’96 si sbraccia mettendoci grinta ed energia che non bastano. Rossi ancora out per infortunio.

A.M.