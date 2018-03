Sarri: “Europa League al limite della follia. Il calendario della Lega non ci aiuta”

SARRI EUROPA LEAGUE – Continuano le polemiche di Maurizio Sarri. Dopo essersi lamentato su vari temi che riguardano il campionato di Serie A, per l’allenatore del Napoli è tempo di parlare dell’Europa League. Proprio sulla competizione che vedrà il suo Napoli affrontare il Lipsia, Sarri ha parlato in conferenza stampa.

SARRI SULL’EUROPA LEAGUE – “Dobbiamo trovare le motivazioni. Le partite in Europa sono sempre importanti e di alto livello. È una manifestazione ai limiti della follia, per quanto abbia fascino: giocheremo alle 21.05 di giovedì e giocheremo 60 ore dopo: è una follia, e la Lega non ci aiuta. Il Lipsia gioca venerdì e lunedì: noi invece dopo 60 ore, è una manifestazione che dal punto di vista dello stress è ai limiti. Ma è la seconda manifestazione europea e le partite europee hanno un fascino straordinario. Non possiamo snobbarla, ma nel lungo periodo potrebbe portarci allo stress.”