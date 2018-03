SASSUOLO. Consigli: “Non meritavamo di perdere. Con la Lazio vogliamo…”

CONSIGLI SASSUOLO LAZIO – Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, ha commentato come riporta Tuttosassuolocalcio.com la sconfitta di Bologna e ha parlato della prossima gara contro la Lazio: “Sono partiti meglio loro, dopo il loro vantaggio siamo usciti bene noi riuscendo a pareggiare con Babacar. Nella ripresa il Sassuolo ha attaccato, potevamo segnare il 2-1. Il Bologna ha approfittato della punizione di Pulgar prendendosi una vittoria. Meritavamo almeno di pareggiare. E’ un peccato che il Var non possa intervenire su episodi come le punizioni. Usciamo dal Dall’Ara senza punti, e questo dispiace. Proveremo a riscattarci già nella prossima gara con la Lazio”.