QUI SASSUOLO. Differenziato per Lirola e Matri, domani allenamento a porte chiuse

QUI SASSUOLO – Prosegue la preparazione del Sassuolo in vista dell’impegno di domenica prossima contro la Lazio. Come si legge sul sito ufficiale della società emiliana, oggi la squadra si è ritrovata nel centro sportivo di Novarello per svolgere attività di riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, e conclusioni in porta. Hanno lavorato a parte Pol Lirola, terzino titolare di mister Iachini e l’ex biancoceleste Alessandro Matri.

IL PROGRAMMA DI DOMANI – Tra 24 ore sarà già vigilia del match: domani mattina il Sassuolo sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse poi, alle 17:00, ci sarà la conferenza stampa di Iachini.

M.B.