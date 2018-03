Sassuolo-Lazio, arriva ‘Burian’. Tanto freddo ma per il momento gara non a rischio

SASSUOLO LAZIO CONDIZIONI METEO – Sarà una domenica freddissima in tutta Italia ma soprattutto al Nord per l’arrivo di ‘Burian’, l’ondata di freddo e neve proveniente dalla Siberia. A Sassuolo c’era allerta per le condizioni meteo in previsione della partita contro la Lazio ma al momento la gara non sembra essere a rischio.

LE PREVISIONI METEO – Attualmente nella cittadina emiliana si registra solo tanto freddo: le temperature oscillano intorno allo 0° ma nessun pericolo neve. La situazione resta sotto monitoraggio ma nulla lascia presagire a un rinvio, si giocherà regolarmente alle 15:00.

M.B.