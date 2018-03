Sassuolo-Lazio, i convocati di Inzaghi: out Di Gennaro, Caceres c’è

SASSUOLO LAZIO CONVOCATI INZAGHI – A poche ore dal fischio d’inizio di Sassuolo-Lazio il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la delicata trasferta. Non c’è Di Gennaro, fermato da un problema fisico, per il resto nessun altro assente: in difesa c’è anche Martin Caceres, uscito anzitempo nella sfida di giovedì scorso contro l’FCSB ma già recuperato. Di seguito la lista completa dei convocati:

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Vargic; Difensori: Basta, Bastos, Caceres, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Wallace; Centrocampisti: Felipe Anderson, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo; Attaccanti: Caicedo, Immobile, Nani. Marco Barbaliscia