Sassuolo-Lazio, Diaconale: “Mai dire mai, cerchiamo di andare incontro ai tifosi corretti”

DIACONALE SASSUOLO LAZIO – Novità per i tifosi per quanto riguarda la trasferta a Sassuolo. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti del Mapei Stadium è stata momentaneamente interrotta, ma Arturo Diaconale, sulle frequenze di Radio Incontro Olympia, ha aggiornato tutti sulla questione.

TRASFERTA – “Diciamo ‘mai dire mai’ per questa trasferta di Sassuolo. Mi auguro ci sia almeno una chance per poter rivedere la decisione, a condizione che non si debbano mai più vedere gli episodi che hanno portato a questa condizione. Accendiamo una fiammella. Vediamo se riusciremo ad accenderla definitivamente. La Lazio sta facendo qualsiasi cosa per andare incontro ai tifosi corretti”.

CASO UDINESE–ROMA – “Il problema non è la disponibilità del Sassuolo, ma l’indisponibilità del facinoroso di ripetere atti di violenza accaduti dopo Napoli-Lazio. Il punto è tutto lì. Se però noi ci ritroviamo con un gruppetto di forsennati che fuori dallo stadio devasta le aree di servizio, la Lazio diventa una squadra scomoda. Questo è quello che dobbiamo combattere a ogni costo. Questi pochi portano guai a tutta la tifoseria. Nessuno chiede delle azioni, però bisogna che ci si renda conto che certi comportamenti non sono più accettabili”.