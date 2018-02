Sassuolo-Lazio, espulso Marusic: niente Juventus per il montenegrino

SASSUOLO LAZIO MARUSIC ESPULSO – Brutta notizia per la Lazio e per Simone Inzaghi: durante la partita contro il Sassuolo, infatti, l’arbitro Manganiello ha espulso Adam Marusic per fallo di reazione. Il rosso diretto costerà la squalifica per l’esterno montenegrino che così salterà la Juventus: possibile l’impiego di Dusan Basta contro i bianconeri.

PRIMA DEL 2018 – Quella del numero 77 è la prima espulsione del nuovo anno subita dai biancocelesti: l’ultimo cartellino rosso, infatti, lo aveva preso Ciro Immobile durante la tanto discussa partita casalinga contro il Torino persa per 3 a 1.

M.B.